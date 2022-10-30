Британская команда Tundra Esports выиграла The International 2022

В Сингапуре завершился главный турнир по Dota 2 The International 2022.
В гранд-финале играли две европейские команды Team Secret и Tundra Esports.
Победу в нем одержала Tundra, официально располагающаяся в Великобритании. Матч завершился со счетом 3-0.
В составе триумфаторов выступали словак Оливер Skiter Лепко, немец Леон Nine Кирилин, израильтянин Нета 33 Шапира, американец Цзинцзюнь Sneyking У и македонец Мартин Saksa Сазов.
За победу на The International 2022 Tundra Esports получит 8,5 млн долларов. Team Secret заработала за второе место около 2,5 млн.
Напомним, что на турнире принимали участие две российские команды: BetBoom не вышла из группы, а Team Secret вылетела после первого раунда плей-офф.
источник: «Советский спорт»