Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Британская команда Tundra Esports выиграла The International 2022

Лучшие игроки в Dota 2 заработали 8,5 млн долларов.
30 октября 2022 16:12
автор: Максим Скороходов

В Сингапуре завершился главный турнир по Dota 2 The International 2022.

В гранд-финале играли две европейские команды Team Secret и Tundra Esports.

Победу в нем одержала Tundra, официально располагающаяся в Великобритании. Матч завершился со счетом 3-0.

В составе триумфаторов выступали словак Оливер Skiter Лепко, немец Леон Nine Кирилин, израильтянин Нета 33 Шапира, американец Цзинцзюнь Sneyking У и македонец Мартин Saksa Сазов.

За победу на The International 2022 Tundra Esports получит 8,5 млн долларов. Team Secret заработала за второе место около 2,5 млн.

Напомним, что на турнире принимали участие две российские команды: BetBoom не вышла из группы, а Team Secret вылетела после первого раунда плей-офф.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Британская команда Tundra Esports выиграла The International 2022
Лучшие игроки в Dota 2 заработали 8,5 млн долларов.
30.10.2022 16:12
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Tundra Esports вышла в гранд-финал The International 2022 по Dota 2, обыграв Team Secret
На турнире разыгрывается призовой фонд в размере свыше 18,5 миллионов долларов.
29.10.2022 16:10
Киберспорт
автор: Александр Поволоцкий
Настоящий брелок из Overwatch 2 стоит дешевле своего прародителя из видеоигры
Новый проект Blizzard продолжают ругать из-за монетизации.
28.10.2022 15:11
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Вышел релизный трейлер God of War: Ragnarok
Две недели осталось до начала продаж одной из самых ожидаемых игр года.
27.10.2022 18:44
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
В Dota 2 обновили тестовый клиент
Это может свидетельствовать о грядущем выпуска нового Battle Pass.
26.10.2022 17:52
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Создатели Nioh назвали дату выхода Wo Long: Fallen Dynasty
Проект войдет в Game Pass.
26.10.2022 14:47
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Team Spirit не планирует менять ростер в следующем сезоне
Ранее сообщалось, что TorontoTokyo может уйти из коллектива.
26.10.2022 10:37
Киберспорт
автор: Александр Поволоцкий
Игрок OG Ассаф назвал своих коллег по Dota 2 безмозглыми обезьянами
OG 23 октября вылетела с The International 2022.
25.10.2022 23:31
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Arkane выпустила страшный трейлер шутера Redfall
Игра выйдет в 2023 году.
25.10.2022 18:17
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Европейская команда Team Secret стала первым финалистом верхней сетки The International 2022
В полуфинале был обыгран перуанский Thunder Awaken.
22.10.2022 15:29
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Добрая война или худой мир? Почему Неймар и Мбаппе не могут ужиться в Париже
Килиан Мбаппе, Неймар и Лионель Месси продолжают штамповать голы в матчах Лиги 1 в Лиги чемпионов, однако уже зимой супертрио может распасться. Рассказываем о том, что происходит во взаимоотношениях француза и бразильца, которых не в состоянии помирить даже их звездный одноклубник из Аргентины.
«В гостях питерцы забивают мало, поэтому победят всего 2:1». Ловчев — о матче «Краснодар» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 15-го тура РПЛ (30 октября, 19:30).
На тоненького! Как Ломаченко победил в Нью-Йорке Ортиса
Украинский легковес Василий Ломаченко взял верх над американцем Джемейном Ортисом в рамках вечера бокса в «Мэдисон-сквер-гардене».
У Кучерова — победный, у Овечкина — 784-й, у Капризова — рекордный! Русские звезды отметились знаковыми голами в НХЛ (видео)
Шайбы Никиты Кучерова и Александра Овечкина помогли «Тампе» и «Вашингтону» обыграть на выезде «Сан-Хосе» (4:3) и «Нэшвилл» (3:0), а вот гола Кирилла Капризова не хватило «Миннесоте» для победы над «Детройтом» (1:2).
«Да не бил никто Баринова — просто рука и лицо нашли друг друга». Валерий Масалитин — об отмененном голе Ушакова
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин подвел для «Плеймейкера» итоги матча армейцев против «Локомотива» (1:0) и их выступлений в первом круге РПЛ в целом.
«Стараюсь играть не только на ребят из Латинской Америки». Хесус Медина — о победном голе за ЦСКА и погоне за «Зенитом»
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина, забивший победный мяч в ворота «Локомотива» в 15-м туре РПЛ (1:0), рассказал о своей игре, дебюте Матвея Лукина и золотой гонке.
Первое дерби в пользу красно-синих! Как ЦСКА победил «Локо» (видео)
В 15-м туре РПЛ армейцы прервали серию из трех игр без побед, взяв три очка во встрече с железнодорожниками (1:0).
«Я зол, что играю по 10-15 минут за матч». Тюкавин — о борьбе за место в составе «Динамо»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после победы над «Химками» в 15-м туре РПЛ (6:1) прокомментировал свою игру и прогресс команды.
Новое «секретное оружие» Тутберидзе! Как Петросян ошарашила Трусову тройным акселем в Сочи
На втором этапе Гран-при России короткую программу уверенно выиграла Аделия Петросян. Новая звезда Этери Тутберидзе на восемь баллов оторвалась от ее бывшей воспитанницы – знаменитой Александры Трусовой.
«Химки» самораспускаются? Глушакова отправили с игры домой, тренера удалили, команда получила шесть от «Динамо»
Первый круг РПЛ химчане завершили разгромным поражением от бело-голубых (1:6).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика