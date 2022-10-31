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Победителя The International 2022 Tundra Esports потеряли главный трофей

За победу на неофициальном чемпионате мира по Dota 2 вручается Аегис.
31 октября 2022 17:17
автор: Максим Скороходов

Британская команда Dota 2 Tindra Esports завила, что потеряла Аегис - трофей за победу на The International

«Ребят, пожалуйста, помогите. Прошлая ночь вышла из под контроля — вы не поверите, но мы потеряли Аегис...» - написали в социальной сети Tundra Esports.

В финале The International 2022 британский клуб выиграл у европейской команды Team Secret со счетом 3-0.

За победу на The International 2022 Tundra Esports получит 8,5 млн долларов. Team Secret заработала за второе место около 2,5 млн.

Напомним, что на турнире принимали участие две российские команды: BetBoom не вышла из группы, а Team Secret вылетела после первого раунда плей-офф.

источник: «Советский спорт»
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