Blizzard анонсировала крупное дополнение для Hearthstone: March of the Lich King

Радулов вернулся — а толку? Как «Ак Барс» проиграл ЦСКА и не вылез из ямы

Вернувшийся в состав казанской команды после одноматчевого отстранения Александр Радулов отметился голевой передачей, которая не спасла «Ак Барс» от домашнего поражения в матче КХЛ с ЦСКА (2:3).