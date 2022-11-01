Blizzard анонсировала крупное дополнение для Hearthstone: March of the Lich King

Компания Blizzard анонсировала новое крупное дополнение для карточной игры Hearthstone под названием March of the Lich King.
В игре появятся новые класс «Рыцарь Смерти» и 203 новые карты (32 бесплатных). Также внесены изменения в игровой процесс. Главным лицом обновления является Артас Менетил, известный по культовой игре Warcraft III и World of Warcraft.
Hearthstone: March of the Lich King выйдет 6 ноября на устройствах, поддерживающих операционные системы Windows, OS X, iOS и Android.
источник: «Советский спорт»