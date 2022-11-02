Стример Nix - о своих доходах: Раньше я ел яблоки, а теперь — манго

Стример Dota 2 Александр Nix Левин рассказал о своих заработках.

«Нормально. Мне хватает.То есть, например, раньше у меня была мышка за 2 тысячи, а теперь — за 15 тыс. Стул был DXRacer, а сейчас — Herman Miller. На самом деле я инвестирую все в себя. Ничего не изменилось, кроме того, что уровень поднялся. То есть раньше я ел яблоки, а сейчас - манго, жил в квартире за 20 тысяч, а теперь за 70, и всё», - сказал Nix в интервью YouTube-каналу «Наша Игра».

Nix раньше был киберспортсменом. Последней его командой была HellRaisers, также он выступал за Enso, Comanch, M19, Team Empire, CoM18Anl и ESPADA. В Dota 2 он заработал более 37 тысяч долларов.