Призовой фонд в 50000$ будет разыгран в новом сезоне D2CL

Турнирный оператор Epic Esports Events и букмекерская компания «Лига Ставок» при поддержке Федерации компьютерного спорта России проведет новый сезон регулярной серии «Лига Ставок D2CL Season 16». Партнерами лиги также выступят VK и VK Play.

Михаил Журавский, руководитель направления киберспорта БК «Лига Ставок»:

«D2CL – это крутой турнирный формат, предоставляющий возможность киберспортсменам раскрыть свой потенциал и прокачать игровой уровень в компетитив Доте. Мы рады тому, что можем поддержать игроков и внести свой вклад в развитие этой сферы. Надеемся, что новый сезон лиги подарит зрителям много позитивных эмоций и позволит насладиться хорошей СНГ дотой. Вместе чтобы побеждать!»

Dota 2 Champions League Season 16 пройдет с 7 по 17 ноября, команды разыграют призовой фонд в размере $50 тыс.

Открытые квалификации стартовали 4 ноября в 14:00 по МСК, ссылка на регистрацию здесь. По результатам отборочных четыре команды пройдут в закрытые квалификации, матчи которых пройдут 5 и 6 ноября. На этом этапе финалисты открытых квалификаций сразятся с четырьмя приглашенными командами, организаторы анонсируют список участников в ближайшие дни. Закрытые отборочные пройдут по системе Double Elimination в формате bo1, матч на вылет и финальные матчи — в формате bo3. Два финалиста закрытых квалификаций пройдут в групповую стадию, где сразятся с приглашенными составами:

Участники группового этапа Dota 2 Champions League Season 16:

• NoSorry

• IVY

• X3

• LUNA

• WRE

• Zorka

• YNT

Еще одна команда группового этапа будет анонсирована позже.

Матчи группового этапа проходят по системе Round Robin в формате bo3. Участники группового этапа, набравшие наибольшее количество очков, выйдут в стадию плей-офф, где сразятся друг с другом и двумя приглашёнными командами по системе Double Elimination, в формате bo3. Финальный матч пройдет в формате bo5.

Распределение призового фонда:

1 место — $20 тыс.

2 место — $10 тыс.

3 место — $7 тыс.

4 место — $5 тыс.

5 и 6 место — $2,5 тыс. каждой команде

7 и 8 место — $1,5 тыс. каждой команде

Серия турниров Dota 2 Champions League стартовала 19 июля. Русскоязычную трансляцию турниров проводит студия комментирования и аналитики RuHub, за ними можно следить на канале студии на Twitch и в социальной сети ВКонтакте.



