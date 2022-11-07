Virtus.pro вышла в плей-офф IEM Rio Major 2022, NaVi продолжают борьбу

В Рио-де-Жанейро проходит второй мейджор в 2022 году в дисциплине Counter-Strike: GO.

Российская команда Virtus.pro, выиграв у MOUZ - 2:0 (16:10, 16:10), с тремя победами в четырех матчах обеспечила себе путевку в плей-офф турнира.

Другая команда из СНГ NaVi одержала два победы и потерпела два поражения в четырех матчах. В последней игре команда Александра s1mple Костылева выиграла у Bad News Eagles со счетом 2:0 (16:3, 16:9) и теперь занимает девятое место.

Team Spirit с одной победой в трех матчах идет 11-м.

Добавим, что в плей-офф выйдет 8 из 16 команд.