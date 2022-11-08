CD Projekt объявила о выпуске нового патча для Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt объявила о выпуске патча 1.61 для Cyberpunk 2077.

В нем исправлены ошибки с падение частоты кадров, устранены баги, мешающие прохождению задания, а также добавлены графические изменения, улучшен интерфейс, починены другие неполадки игрового процесса.

Помимо этого в игру добавлена поддержка технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.1.

Напомним, что Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, версия для консолей нового поколения появилась 15 февраля 2022-го.

С первых дней релиза игра была подвержена критике за плохую работу на Past-Gen'e.