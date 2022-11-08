Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

CD Projekt объявила о выпуске нового патча для Cyberpunk 2077

Точная дата появления заплатки неизвестна.
08 ноября 2022 16:47
автор: Максим Скороходов

Компания CD Projekt объявила о выпуске патча 1.61 для Cyberpunk 2077.

В нем исправлены ошибки с падение частоты кадров, устранены баги, мешающие прохождению задания, а также добавлены графические изменения, улучшен интерфейс, починены другие неполадки игрового процесса.

Помимо этого в игру добавлена поддержка технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.1.

Напомним, что Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, версия для консолей нового поколения появилась 15 февраля 2022-го.

С первых дней релиза игра была подвержена критике за плохую работу на Past-Gen'e.

Это интересно:
Swedenstrong «спалил» новый состав NaVi по Dota 2
Зайналабидов был неаккуратен во время стрима.
08.11.2022 17:05
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
CD Projekt объявила о выпуске нового патча для Cyberpunk 2077
Точная дата появления заплатки неизвестна.
08.11.2022 16:47
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Virtus.pro вышла в плей-офф IEM Rio Major 2022, NaVi находится в шаге от выхода в топ-8 турнира
Соревнования проходят в Бразилии.
07.11.2022 20:15
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Call of Duty: Modern Warfare II заработала более 1 млрд долларов за 10 дней
Новая игра серии поставила новый рекорд
07.11.2022 17:55
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Призовой фонд в 50000$ будет разыгран в новом сезоне D2CL
Призовой фонд в 50000$ будет разыгран в новом сезоне D2CL
07.11.2022 12:19
Киберспорт
автор: Сергей Иванов
В Dota 2 обнаружили баг, дающий преимущество в режиме Diretide
Практически непобедимость дает персонаж Lifestealer.
07.11.2022 08:12
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Аммар ATF Ассаф покинул состав OG
Команда заняла 7-8 место на The International 2022.
03.11.2022 17:51
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Киберспортсмен Smiling Knight назвал лучших персонажей Dota 2 на позиции керри
Патч 7.32с изменил игру.
03.11.2022 12:47
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Разработчики A Plague Tale: Requiem похвастались новым рекордом
В игру сыграли более 1 млн человек.
02.11.2022 22:14
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Стример Nix - о своих доходах: Раньше я ел яблоки, а теперь — манго
Левин не стал называть сумму своего заработка.
02.11.2022 18:25
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Только Холанд круче Шупо-Мотинга! Главные цифры футбольного уик-энда
Самые интересные статистические факты об очередных турах национальных чемпионатов.
Триумф Кудерметовой, невезение Касаткиной и побег «художницы» в Германию. Новые приключения наших нейтралов
В США завершился итоговый турнир женского теннисного сезона. В парном разряде чемпионками стали россиянка Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс из Бельгии.
А осадочек остался… Почему «погашенный» скандал с Чистяковым — это полный провал «Зенита»
8 ноября Дмитрий Чистяков присоединился к основному составу чемпионов России, несмотря на прежние заявления руководства клуба об отстранении защитника..
788-й гол Овечкина и «покер» Кузнецова! Как русские звезды НХЛ «отметили» пятисотый матч Макдэвида (видео)
Шесть очков Евгения Кузнецова и Александра Овечкина обеспечили «Вашингтону» яркую победу над «Эдмонтоном» (5:4), чей лидер Коннор Макдэвид проводил юбилейную игру в НХЛ.
Месси — чемпион, Неймар — без финала, Англия и Германия — без медалей. Подробный прогноз на ЧМ-2022
«Плеймейкер» оценил шансы всех 32 участников стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу в Катаре. А заодно изучил букмекерскую линию на предмет самых интересных ставок на исход турнир для той или иной сборной.
«Буду болеть за Месси и «Реал», но «Бавария» — главный фаворит». Мостовой подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Знаменитый в прошлом футболист Александр Мостовой оценил для «Плеймейкера» самые интересные пары 1/8 финала Лиги чемпионов.
Роналду против «Барселоны» — в 1/16 финала Лиги Европы! Жребий в Ньоне был беспощаден к фаворитам
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы.
«Судилище» над зенитовцем Чистяковым и другие футбольные мемы
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Сразу два досрочных финала! Как жребий свел в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» с «Баварией» и «Реал» с «Ливерпулем»
7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Не такой уж он древний, чтобы заканчивать карьеру». Колыванов — о перспективах Дзюбы в России после Турции
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» мнением об уходе Артема Дзюбы из «Аданы» и его возможном возвращении в РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика