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The International не попал в число номинантов на лучший киберспортивный турнир года

Критика подтверждается фактами.
15 ноября 2022 14:22
автор: Максим Скороходов

Главная премия индустрии видеоигр The Game Awards 2022 назвало номинантов на звание лучшего киберспортивного турнира года, в него впервые не вошел The International. Об этом сообщает CQ.

Как отмечает источник, за звание лучшего турнира поборются два соревнования по League of Legends: 2022 World Championship и 2022 Mid-Season Invitational, турнир по Counter-Strike: GO PGL Major Antwerp 2022, VALORANT Champions 2022, а также EVO 2022, на котором соревнуются любители файтингов.

The International 2022 нередко критиковали за плохое освещение, комментаторов и звукоизоляцию. Победителем главного турнира по Dota 2 стала британская Tundra Esports.

источник: CQ
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The International не попал в число номинантов на лучший киберспортивный турнир года
Критика подтверждается фактами.
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