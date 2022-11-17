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Президент NetEase - об уходе Blizzard из Китая: Чувствую себя разбитым

Именно через NetEase геймеры Поднебесной могли легально играть в Warcraft и Starcraft.
17 ноября 2022 18:40
автор: Максим Скороходов

Президент NetEase Саймон Чжу высказался об уходе Blizzard из Китая.

Напомним, что 17 ноября стало известно, что американский издатель не смог договориться о новой сделке с NetEase, через которую игры Blizzard работали в Китае.

«Как игрок, который провел десять тысяч часов в мире Азерота, Starcraft и Overwatch, я чувствую себя разбитым, потому что в следующем году у меня больше не будет доступа к моей учетной записи и воспоминаниям. Однажды, когда можно будет рассказать о том, что произошло за кулисами, разработчики и геймеры поймут, какой ущерб может нанести один человек. Жалко за людей, для которых эти игры были всей жизнью», - написал Чжу в социальной сети.

23 ноября в Китае перестанет работать Battle.net, а с 24 января - запускаться практически все игры компании, а именно «World of Warcraft», «Hearthstone», «Watching Pioneer», «Diablo III». StarCraft II, Warcraft III: Reforged и Heroes of the Storm.

Единственной игрой Blizzard, которая работает в Китае не по истекающему соглашению, является мобильная Diablo Immortal.

источник: «Советский спорт»
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