Blizzard исправит баланс Overwatch 2

Новый исполнительный продюсер игры Overwatch 2 Джаред Нойс рассказал про планы по улучшению игры.

Прежде всего улучшат выдаваемые награды. Со второго сезона игроки будут получать минимум один скин. В дальнейшем планируется выпуск более разнообразных заданий и наград.

Разработчики постараются уменьшить время ожидания матча.

Также персонажи будут подвержены балансировке, а их выбор в командных матчах постараются сделать более справедливым.

Добавим, что Overwatch 2 с самого релиза преследуют различные баги, некоторые геймеры не могли начать игру из-за перезагрузки серверов, а другие заметили, что потеряли часть инвентаря и персонажей, заработанных в предыдущей части.

Overwatch 2 вышла 4 октября на всех доступных платформах