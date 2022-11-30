World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стартует новый сезон Лига Ставок D2CL Season 17

Стартует новый сезон Лига Ставок D2CL Season 17
30 ноября 2022 15:46

Лига Ставок и турнирный оператор Epic Esports Events при поддержке Федерации компьютерного спорта России проведёт новый сезон регулярной серии Лига Ставок D2CL Season 17. Партнёрами лиги также выступят VK и VK Play.

Новый сезон стартует с групповой стадии и пройдёт с 1 по 10 декабря. Команды разыграют призовой фонд в размере $50 тыс.

Список участников Лига Ставок D2CL Season 17:

l Cybercats

l Ancient Tribe

l IVY

l WRE

l Union

l HF

l Yet Another Team

Также будет приглашено четыре команды в стадию плей-офф, организаторы анонсируют их дополнительно.

Матчи группового этапа проходят по системе Round Robin в формате bo3. Все команды группового этапа выйдут в стадию плей-офф, где сразятся друг с другом по системе Double Elimination, в формате bo3. Финальный матч пройдёт в формате bo5.

Распределение призового фонда:

1 место — $20 тыс.

2 место — $10 тыс.

3 место — $7 тыс.

4 место — $5 тыс.

5 и 6 место — $2,5 тыс. каждой команде

7 и 8 место — $1,5 тыс. каждой команде

Серия турниров Dota 2 Champions League стартовала 19 июля. Русскоязычную трансляцию турниров проводит студия комментирования и аналитики RuHub, за ними можно следить на канале студии на Twitch и в социальной сети «ВКонтакте».

Это интересно:
Стартует новый сезон Лига Ставок D2CL Season 17
Стартует новый сезон Лига Ставок D2CL Season 17
30.11.2022 15:46
Киберспорт
Red Dead Redemption 2 установила новый максимум по количеству одновременных запусков игры
Прошлое достижение было показано в декабре 2019-го.
27.11.2022 17:38
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
S1mple раскритиковал Valve за работу с картами в Counter Strike: GO
Вместо улучшения старых локаций, добавляют новые.
24.11.2022 23:55
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
CD Projekt RED опубликовала трейлер обновленной версии «Ведьмака 3»
Улучшения будут бесплатными.
23.11.2022 23:18
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Первый сезонный пропуск The Callisto Protocol добавит новые анимации смерти персонажей
Игра выйдет 2 декабря.
23.11.2022 16:13
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Blizzard исправит баланс Overwatch 2
На многопользовательский шутер назначен новый исполнительный продюсер.
18.11.2022 17:16
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
В Dota 2 изменили персонажа Razor
Для юнита выпустили Arcana-набор.
18.11.2022 14:19
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Президент NetEase - об уходе Blizzard из Китая: Чувствую себя разбитым
Именно через NetEase геймеры Поднебесной могли легально играть в Warcraft и Starcraft.
17.11.2022 18:40
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Blizzard уходит из Китая
Геймеры Поднебесной остались без Warcraft и StarCraft.
17.11.2022 13:41
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
The International не попал в число номинантов на лучший киберспортивный турнир года
Критика подтверждается фактами.
15.11.2022 14:22
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
В одном корейском голе от доезда на экспрессе с коэффициентом 10 201! Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Станет ли Роналду «саудитом»? Похоже, полмиллиарда евро заставят Криштиану завязать с серьезным футболом
Как уверяет испанская Marca, саудовский клуб «Аль-Наср» практически договорился о подписании контракта с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Польша проиграет Аргентине, но выйдет в плей-офф». Прогнозы Кечинова на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах С и D: Тунис – Франция, Австралия – Дания, Польша – Аргентина, Саудовская Аравия – Мексика.
Овечкин побил рекорд Гретцки! Пока по голам на выезде (видео)
Дубль Александра Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Ванкувером» (4:1) и позволил россиянину обойти Уэйна Гретцки по голам в гостевых матчах НХЛ за карьеру.
США — плей, Иран — офф! Как американцы вместе с англичанами пробились в 1/8 финала ЧМ-2022 (видео)
В заключительных матчах группы В чемпионата мира Иран уступил США - 0:1, а Англия взяла верх над Уэльсом - 3:0. В плей-офф американцы сыграют с Нидерландами, а англичане - с Сенегалом.
Пулишич забил главный мяч своей жизни ценой травмы! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Австралия – Дания, Тунис – Франция, Саудовская Аравия – Мексика, Польша – Аргентина: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах C и D 30.11.2022
30 ноября Лионель Месси и Роберт Левандовски разыграют билет в плей-офф ЧМ-2022. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах C и D.
Двадцать лет спустя! Как Сенегал второй раз в истории попал в 1/8 финала чемпионата мира (видео)
Сенегал благодаря победе над Эквадором в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:1) вышел в 1/8 финала вместе с Нидерландами, которые в параллельном матче переиграли Катар (2:0). Главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе пробился в плей-офф ЧМ спустя 20 лет после того, как сделал это в качестве капитана своей сборной.
Малинину поставили меньше Семененко, Трусова снялась с чемпионата России по прыжкам. Что нового в фигурном катании
В Финляндии прошел последний отборочный этап международной серии Гран-при. Теперь известны шестерки финалистов во всех видах катания.
Каталажка вместо мундиаля. Как испанский болельщик хотел попасть на ЧМ-2022, а оказался в иранской тюрьме
Испанец Сантьяго Санчес намеревался дойти пешком до Катара, чтобы поболеть на чемпионате мира за свою сборную, но вояж обернулся для него кошмаром.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика