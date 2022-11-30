Стартует новый сезон Лига Ставок D2CL Season 17

Лига Ставок и турнирный оператор Epic Esports Events при поддержке Федерации компьютерного спорта России проведёт новый сезон регулярной серии Лига Ставок D2CL Season 17. Партнёрами лиги также выступят VK и VK Play.
Новый сезон стартует с групповой стадии и пройдёт с 1 по 10 декабря. Команды разыграют призовой фонд в размере $50 тыс.
Список участников Лига Ставок D2CL Season 17:
l Cybercats
l Ancient Tribe
l IVY
l WRE
l Union
l HF
l Yet Another Team
Также будет приглашено четыре команды в стадию плей-офф, организаторы анонсируют их дополнительно.
Матчи группового этапа проходят по системе Round Robin в формате bo3. Все команды группового этапа выйдут в стадию плей-офф, где сразятся друг с другом по системе Double Elimination, в формате bo3. Финальный матч пройдёт в формате bo5.
Распределение призового фонда:
1 место — $20 тыс.
2 место — $10 тыс.
3 место — $7 тыс.
4 место — $5 тыс.
5 и 6 место — $2,5 тыс. каждой команде
7 и 8 место — $1,5 тыс. каждой команде
Серия турниров Dota 2 Champions League стартовала 19 июля. Русскоязычную трансляцию турниров проводит студия комментирования и аналитики RuHub, за ними можно следить на канале студии на Twitch и в социальной сети «ВКонтакте».