Стартует новый сезон Лига Ставок D2CL Season 17

Лига Ставок и турнирный оператор Epic Esports Events при поддержке Федерации компьютерного спорта России проведёт новый сезон регулярной серии Лига Ставок D2CL Season 17. Партнёрами лиги также выступят VK и VK Play.

Новый сезон стартует с групповой стадии и пройдёт с 1 по 10 декабря. Команды разыграют призовой фонд в размере $50 тыс.

Список участников Лига Ставок D2CL Season 17:

l Cybercats

l Ancient Tribe

l IVY

l WRE

l Union

l HF

l Yet Another Team

Также будет приглашено четыре команды в стадию плей-офф, организаторы анонсируют их дополнительно.

Матчи группового этапа проходят по системе Round Robin в формате bo3. Все команды группового этапа выйдут в стадию плей-офф, где сразятся друг с другом по системе Double Elimination, в формате bo3. Финальный матч пройдёт в формате bo5.

Распределение призового фонда:

1 место — $20 тыс.

2 место — $10 тыс.

3 место — $7 тыс.

4 место — $5 тыс.

5 и 6 место — $2,5 тыс. каждой команде

7 и 8 место — $1,5 тыс. каждой команде

Серия турниров Dota 2 Champions League стартовала 19 июля. Русскоязычную трансляцию турниров проводит студия комментирования и аналитики RuHub, за ними можно следить на канале студии на Twitch и в социальной сети «ВКонтакте».