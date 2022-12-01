Valve собирается раздавать бесплатно по Steam Deck каждую минуту

Valve официально анонсировала бесплатную раздачу Steam Deck, сообщает MetaCybersport.

По данным источника, каждую минуту кампания будет раздавать по одной консоли с памятью 512 ГБ. Для этого нужно зарегистрироваться в акции и смотреть The Game Awards 2022 в Steam, где и будет проходить розыгрыш.

К сожалению, принять участие в конкурсе смогут лишь жители США, Канады, Евросоюза и Великобритании.

The Game Awards 2022 пройдет в ночь с 8 на 9 декабря по Москве. На премии назовут лучшие видеоигры года.