Поддержка Gwent: The Witcher Card Game завершится в 2024 году

CD Projekt RED прекратит поддержку Gwent: The Witcher Card Game в 2024 году, сообщает MetaCybersport.

Перед этим разработчики добавит в нее около 70 новых карт.

По данным источника, после завершения официальной поддержки своего продукта CD Projekt RED позволит развивать его самим игрокам, для этого откроют специальный инструмент. Но официальных турниров по Gwent с 2024 года проводить не будут.

«Гвинт» вышел в 2018 году сначала на ПК, а потом на PS4 и Xbox One, через год, ее добавили на устройства Apple, а потом и на Android-смартфоны.