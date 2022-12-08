World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

TORONTOTOKYO перешел в BetBoom

Команда представила состав не следующий сезон.
08 декабря 2022 19:54
автор: Максим Скороходов

Александр TORONTOTOKYO Хертек стал игроком российской команды по Dota 2 BetBoom.

Об этом стало известно после того, как пресс-служба команды объявила состав на новый сезон. Помимо TORONTOTOKYO в него вошли Иван Pure Москаленко, Данил gpK~ Скутин, Егор Nightfall Григоренко и Виталий Save- Мельник. Тренировать BetBoom будет Анатолий Boolk Иванов.

О том, что TORONTOTOKYO уйдет из Team Spirit было объявлено 6 декабря. Это решение было принято после общения со всеми участниками команды.

Добавим, что TORONTOTOKYO в Team Spirit заменит бывший игрок BetBoom Денис Larl Сигитов.

Это интересно:
TORONTOTOKYO перешел в BetBoom
Команда представила состав не следующий сезон.
08.12.2022 19:54
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Larl заменит TORONTOTOKYO в Team Spirit
Российской команде пришлось делать изменения в составе.
08.12.2022 19:25
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
В России была создана новая команда по Dota 2
Коллектив назвали Darkside
07.12.2022 22:34
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Скандальный киберспортсмен Аммар Ассаф стал игроком Nigma Galaxy
Ранее иорданец выступал за OG.
07.12.2022 16:13
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Поддержка Gwent: The Witcher Card Game завершится в 2024 году
Игра будет работать, но обновления прекратятся.
05.12.2022 20:07
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Callisto Protocol выиграл конкуренцию на ПК у Marvel's Midnight Suns и Need for Speed Unbound
2 декабря порадовало геймеров крупными релизами.
04.12.2022 21:52
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Valve обновила Dota 2
В игру добавили зимнюю сокровищницу.
02.12.2022 10:56
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Два киберспортсмена покинули состав Virtus.pro по Dota 2
yamich и Xakoda перестали быть «медведями».
01.12.2022 19:33
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Valve собирается раздавать бесплатно по Steam Deck каждую минуту
Розыгрыш портативных консолей произойдет на The Game Awards 2022.
01.12.2022 10:28
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Украинский киберспортсмен Роман Resolut1on Фоминок продолжит выступать за Team Secret
Европейская команда дошла до гранд-финала The International.
30.11.2022 16:58
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
«Принцип «своих не бросаем» действует!» Что говорят о сенсационном обмене Грайнер на Бута
Обменом века впору называть сделку, совершенную Россией и США, в результате которой в Москву вернется предприниматель Виктор Бут, а в Америку - баскетболистка Бриттни Грайнер.
0,7 грамма гашиша против «тонн оружия». Как Россия обменяла американскую баскетболистку Грайнер на Виктора Бута
Власти России и США произвели обмен знаменитыми заключенными: баскетболистка Бриттни Грайнер возвращается из нашей тюрьмы в Америку, а осужденный за торговлю оружием Виктор Бут – из американской тюрьмы в Россию.
Валиевой — «золото», на «серебро» и «бронзу» претендуют четверо, но не Трусова! Рейтинг фигуристок перед чемпионатом России
Обновленный хит-парад лучших одиночниц страны - по итогам серии Гран-при и в преддверии национального чемпионата, который пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря.
203 сантиметра против 169, Ди Мария против «худшего тренера»! Как Нидерланды и Аргентина настраиваются на четвертьфинал ЧМ-2022
Футбольный мир предвкушает классическое противостояние между сборными Нидерландов и Аргентины, которые 9 декабря разыграют путевку в полуфинал чемпионата мира в Катаре.
«Бразильцы забьют больше одного хорватам, голландцы дадут бой, но пропустят от Месси». Прогнозы Булыкина на четвертьфиналы ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» своими ожиданиями от матчей 1/4 финала ЧМ-2022: Хорватия – Бразилия и Нидерланды – Аргентина.
Хорватия – Бразилия, Нидерланды – Аргентина: расклад и расписание трансляций четвертьфиналов ЧМ-2022 09.12.2022
«Плеймейкер» представляет два четвертьфинальных матча чемпионата мира в Катаре, которые пройдут 9 декабря с участием команд Неймара и Лионеля Месси.
«Мы застряли в Москве-2018». Сборной Испании в Катаре поставили неутешительный диагноз
Поражение испанцев в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко (0:0, пенальти - 0:3) широко обсуждается во всем мире.
Смолкин испугался повестки, Щербакова гастролирует в Катаре, Морозова «развелась» с Нарижным. Что нового в фигурном катании
Одна из главных новостей фигурного катания: распался танцевальный дуэт Аннабель Морозовой и Дэвида Нарижного, созданный лишь перед началом этого сезона, но успевший зарекомендовать себя как один из лучших в стране.
Нидерланды и Аргентина «обречены» на 0:0? Главные цифры ЧМ-2022
Подводим самые интересные статистические итоги 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Стыдно унижать человека, который так много отдал стране». Ситуация с Роналду на ЧМ-2022 вызвала бурную реакцию
Криштиану Роналду впервые с 2008 года начал матч сборной Португалии на скамейке запасных - и хет-трик заменившего его Гонсалу Рамуша в игре 1/8 финала против Швейцарии (6:1) еще больше расколол футбольную общественность в оценках происходящего.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика