Александр TORONTOTOKYO Хертек стал игроком российской команды по Dota 2 BetBoom.

Об этом стало известно после того, как пресс-служба команды объявила состав на новый сезон. Помимо TORONTOTOKYO в него вошли Иван Pure Москаленко, Данил gpK~ Скутин, Егор Nightfall Григоренко и Виталий Save- Мельник. Тренировать BetBoom будет Анатолий Boolk Иванов.

О том, что TORONTOTOKYO уйдет из Team Spirit было объявлено 6 декабря. Это решение было принято после общения со всеми участниками команды.

Добавим, что TORONTOTOKYO в Team Spirit заменит бывший игрок BetBoom Денис Larl Сигитов.