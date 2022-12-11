Команда украинца Миненко и датчанина Сундштайна сыграет в четвертьфинале открытой квалификации

Появилось расписание четвертьфиналов первой открытой европейской квалификации на Dota Pro Circiut 2023: Season 1.

Команда Old G, за которую выступают в том числе украинец Владимир None Миненко и датчанин Йохан n0tail Сундштайн, сыграет против Unity. Эта пара выйдет на лучшего в противостоянии TeamBlink и Winter Bear. В других четвертьфиналах сыграют LeClassique против HAVU Gaming и KZ TEAM против Monaspa.

Матчи первой открытой европейской квалификации пройдут 12 и 13 декабря.