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Команда украинца Миненко и датчанина Сундштайна сыграет в четвертьфинале открытой квалификации

Old G выступает в европейском регионе.
11 декабря 2022 21:21
автор: Максим Скороходов

Появилось расписание четвертьфиналов первой открытой европейской квалификации на Dota Pro Circiut 2023: Season 1.

Команда Old G, за которую выступают в том числе украинец Владимир None Миненко и датчанин Йохан n0tail Сундштайн, сыграет против Unity. Эта пара выйдет на лучшего в противостоянии TeamBlink и Winter Bear. В других четвертьфиналах сыграют LeClassique против HAVU Gaming и KZ TEAM против Monaspa.

Матчи первой открытой европейской квалификации пройдут 12 и 13 декабря.

источник: «Советский спорт»
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