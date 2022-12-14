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Fishman считает, что у TORONTOTOKYO получится играть пятым номером в BetBoom

В Team Spirit Александр Хертек был вторым.
14 декабря 2022 18:25
автор: Максим Скороходов

Капитан Entity Дмитрий Fishman Полищук оценил, получится ли у Александра TORONTOTOKYO Хертека выступать в BetBoom под пятым номером, когда в Team Spirit он был на второй позиции.

«Я думаю, что TORONTO очень хорошо играет на «пятерке». Я помню, в Creepwave мы когда-то это обсуждали и пришли к выводу, что он очень хорошо приспособился к этой роли. Так что я думаю, что у него все получится, он сильно играет», - сказал Fishman в телеграм-канале.

О том, что TORONTOTOKYO уйдет из Team Spirit было объявлено 6 декабря. Это решение было принято после общения со всеми участниками команды.

Спустя два дня BetBoom представила свой новый состав. Помимо TORONTOTOKYO в него вошли Иван Pure Москаленко, Данил gpK~ Скутин, Егор Nightfall Григоренко и Виталий Save- Мельник.

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Fishman считает, что у TORONTOTOKYO получится играть пятым номером в BetBoom
В Team Spirit Александр Хертек был вторым.
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