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Белорусский киберспортсмен Артем Fng Баршак признался, что его не возьмут в лучшие команды из СНГ

Игрок Dota 2 ответил на вопросы фанатов.
19 декабря 2022 12:40
автор: Максим Скороходов

Белорусский киберспортсмен Артем Fng Баршак признался, что не дотягивает до уровня сильнейших команд из СНГ.

«Не думаю, что я подхожу Spirit как тренер. Хотя... Если ты правда пишешь, что они приглашали fng, то, может, я чего-то не знаю. Но меня Team Spirit не звали, если так вопрос поставить. Но я бы и не пошел», - ответил Баршак на вопрос во время стрима, опубликованного на YouTube-канале LEGENDWP.

Также fng сам заявил, что на данный момент не подходит по уровню второй команде региона BetBoom.

Напомним, что в прошлом сезоне Артем Fng Баршак играл за Virtus.pro.

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