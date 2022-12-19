Белорусский киберспортсмен Артем Fng Баршак признался, что его не возьмут в лучшие команды из СНГ

Белорусский киберспортсмен Артем Fng Баршак признался, что не дотягивает до уровня сильнейших команд из СНГ.

«Не думаю, что я подхожу Spirit как тренер. Хотя... Если ты правда пишешь, что они приглашали fng, то, может, я чего-то не знаю. Но меня Team Spirit не звали, если так вопрос поставить. Но я бы и не пошел», - ответил Баршак на вопрос во время стрима, опубликованного на YouTube-канале LEGENDWP.

Также fng сам заявил, что на данный момент не подходит по уровню второй команде региона BetBoom.

Напомним, что в прошлом сезоне Артем Fng Баршак играл за Virtus.pro.