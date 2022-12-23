Valve выпустила вторую сокровищницу Collector's Cache 2022

Издатель Valve анонсировала вторую сокровищницу Collector's Cache 2022 в игре Dota 2.

Получить ее смогут все владельцы боевого пропуска за 155 рублей. Предложение доступно до 12 января. Все предметы из новой сокровищниц нельзя будет продать или обменять, за исключением Tiny и Chaos Knight. Также можно получить 2 тысячи очков, но при условии «нераспаковки» наборов.

В случае неоднократной покупки сокровищниц будут попадать более редкие предметы.

Напомним, 16 декабря Valve выпустила второй боевой комплект для Battle Pass.