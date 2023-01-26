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Age of Empires 2 и GoldenEye 007 войдут в подписку Game Pass

Названы новинки января и февраля.
26 января 2023 14:03
автор: Максим Скороходов

Представлены игры, которые войдут в подписку Xbox Game Pass в конце января и начала февраля, сообщает CQ.

По данным источника, обладатели подписки получат во временное пользование Hi-Fi Rush (доступна), GoldenEye 007 (появится 27 января), Roboquest (30 января), Age of Empires 2: Definitive Edition, JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R, Inkulinati (все - 31 января), Darkest Dungeon, GRID Legends ( обе - 2 февраля) и Hot Wheels Unleashed: GOTY Edition (7 февраля).

Напомним, что подписка Xbox Game Pass регулярно обновляется и некоторые игры из нее исчезают.

источник: CQ
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