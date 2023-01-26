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Александр Nix Левин заявил, что в Dota 2 много договорных матчей

Сам игрок с 2021 года не выступает на профессиональном уровне.
26 января 2023 15:27
автор: Максим Скороходов

Бывший киберспортсмен Александр Nix Левин ответил на вопрос, играли ли его знакомые в договорные матчи в Dota 2.

«Конечно, часто. Я знаю ники игроков, которые играют сейчас в топовых командах. Я бы никогда не говорил, если бы не был уверен в этом. Возьмем в пример Limitless, который весь год играл в HellRaisers. Этот человек играл подставные матчи. Он на этом делал миллионы рублей. А потом этот чудик идет и играет в первом дивизионе», - сказал Nix во время стрима.

Напомним, что Valve в декабре дисквалифицировала пожизненно 10 киберспортсменов из СНГ, включая Ярослава Limitless Паршина и Камиля Koma Биктимирова, игравшего за Virtus.pro.

источник: «Советский спорт»
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