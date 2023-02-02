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Роман RAMZES666 Кушнарев ушел из Darkside

Возможно, известный керри перейдет в другую российскую команду.
02 февраля 2023 13:07
автор: Максим Скороходов

Киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарев ушел из команды Dota 2 Darkside.

«Решил попробовать, не получилось. Перед сезоном звали в европейские команды и в СНГ. Много было предложений, но я от них всех отказался. Последний оффер, который у меня был на данный момент... Не срослось. Я больше не в команде», - приводит слова Кушнарева Metacybersport.

Добавим, что Darkside не смогла отобраться на The Lima Major 2023, заняв шестое место в отборочном турнире СНГ-региона.

Ранее появились слухи, что RAMZES666 перейдет в Team Secret, которая на крупный турнир попала.

источник: «Метарейтинг»
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Роман RAMZES666 Кушнарев ушел из Darkside
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