Роман RAMZES666 Кушнарев ушел из Darkside

Киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарев ушел из команды Dota 2 Darkside.

«Решил попробовать, не получилось. Перед сезоном звали в европейские команды и в СНГ. Много было предложений, но я от них всех отказался. Последний оффер, который у меня был на данный момент... Не срослось. Я больше не в команде», - приводит слова Кушнарева Metacybersport.

Добавим, что Darkside не смогла отобраться на The Lima Major 2023, заняв шестое место в отборочном турнире СНГ-региона.

Ранее появились слухи, что RAMZES666 перейдет в Team Secret, которая на крупный турнир попала.