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Предзаказы Hogwarts Legacy возглавили чарт продаж Steam

Игра выходит 10 февраля.
05 февраля 2023 22:42
автор: Максим Скороходов

Hogwarts Legacy возглавила недельный чарт продаж Steam.

При этом игра еще не вышла и реализуется в формате предпродаж.

Довольно долгое время лидером чарта была портативная консоль Steam Deck, опустившаяся на второе место. На третьей строчке расположился ремейк Dead Space, а на четвертой - Deluxe-версия Hogwarts Legacy.

Полноценный релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля, в эту дату игра выйдет на ПК, PS 5 и Xbox Series X/S. 4 апреля во вселенную Гарри Поттера вернутся обладатели PS 4 и Xbox One, 25 июля игра появится на Nintendo Switch.

источник: «Советский спорт»
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