Предзаказы Hogwarts Legacy возглавили чарт продаж Steam

Hogwarts Legacy возглавила недельный чарт продаж Steam.

При этом игра еще не вышла и реализуется в формате предпродаж.

Довольно долгое время лидером чарта была портативная консоль Steam Deck, опустившаяся на второе место. На третьей строчке расположился ремейк Dead Space, а на четвертой - Deluxe-версия Hogwarts Legacy.

Полноценный релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля, в эту дату игра выйдет на ПК, PS 5 и Xbox Series X/S. 4 апреля во вселенную Гарри Поттера вернутся обладатели PS 4 и Xbox One, 25 июля игра появится на Nintendo Switch.