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Hogwarts Legacy установила первый рекорд

За чужим прохождением новой игры по миру «Гарри Поттера» смотрели более миллиона человек.
08 февраля 2023 09:57
автор: Максим Скороходов

Hogwarts Legacy установила рекорд Twitch для одиночных игр, сообщает пресс-служба платформы стриминга.

В общем топе новый проект Avalanche Software занимает десятое место с 1,3 млн зрителей, вытеснив из топ-10 Cyberpunk 2077 (1,14 млн).

Интерес подвигло то, что Hogwarts Legacy получили только предзаказавшие игру. Полноценный релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля, в эту дату игра выйдет на ПК, PS 5 и Xbox Series X/S. 4 апреля во вселенную Гарри Поттера вернутся обладатели PS 4 и Xbox One, 25 июля игра появится на Nintendo Switch.

источник: «Советский спорт»
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