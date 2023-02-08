Hogwarts Legacy установила первый рекорд

Hogwarts Legacy установила рекорд Twitch для одиночных игр, сообщает пресс-служба платформы стриминга.

В общем топе новый проект Avalanche Software занимает десятое место с 1,3 млн зрителей, вытеснив из топ-10 Cyberpunk 2077 (1,14 млн).

Интерес подвигло то, что Hogwarts Legacy получили только предзаказавшие игру. Полноценный релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля, в эту дату игра выйдет на ПК, PS 5 и Xbox Series X/S. 4 апреля во вселенную Гарри Поттера вернутся обладатели PS 4 и Xbox One, 25 июля игра появится на Nintendo Switch.