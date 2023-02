Карен Адамян станет ведущим нового турнира по CS:GO

Мероприятие получит название FONBET MEDIA ELEAGUE и пройдет с 11 по 12 марта на кибер-арене Colizeum. Среди участников – игроки медийных команд 2DROTS и HockeyBrothers, стримеры-каэсеры ant1ka, fostar, mou, m4gaaaa, malik_cs, megarush и airscape и другие.

FONBET MEDIA ELEAGUE станет первым киберспортивным турниром под эгидой Фонбет с призовым фондом в 1,5 млн рублей. На турнире выступят шесть команд. Сперва команды проведут пять матчей на групповом этапе в формате Best of One (bo1). Лучшие четыре команды попадут в плей-офф, матчи которого также пройдут до 1 победы на карте. Заключительные матчи турнира пройдут по системе double elimination в формате Best of three (bo3).

Все матчи FONBET MEDIA ELEAGUE будут показаны в режиме лайв на Twitch. Ведущие турнира – Герман Громов и Карен Адамян. Вместе с командой приглашенных экспертов они подробно разберут все матчи в студии аналитики Фонбет.

Полный список команд и участников будет объявлен в начале марта.