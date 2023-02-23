Virtus.pro вышла в плей-офф ESL Pro League Season 17, одержав победу над Fnatic

Российская команда в дисциплине CS:GO Virtus.pro стала участником плей-офф ESL Pro League Season 17. Об этом сообщает портал «Метарейтинг».

Отмечается, что в четверг, 23 января, подопечные Джами Jame Али обыграли Fnatic по итогам двух карт – 2:0 (16:14, 16:12). Лучшим игроком встречи стал Евгений FL1T Лебедев, заработавший рейтинг 1.50.

Таким образом, «медведи» вышли в финал верхней сетке группы А. Следующим соперником российской команды могут стать их соотечественники из Cloud9 или европейский коллектив G2 Esports.