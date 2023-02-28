В Dota 2 больше нельзя посмотреть профили игроков во время выбора персонажей

Киберспортивная игра Dota 2 получила важное обновление, сообщает Steam.

Геймеры больше не смогут посмотреть статистику своих спортсменов во время драфта персонажей. Многие спортсмены с помощью этих данных получали преимущество. Ранее Valve дисквалифицировала тех их них, которые пользовались сторонними приложениями для выявления сильных сторон противника, исходя из статистики.

Отметим, что игроки просили Valve скрыть информацию еще в январе, когда аналогичный патч получила League of Legends.