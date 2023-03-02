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Team Spirit вышла во второй раунд плей-офф The Lima Major 2023

Российская команда выступает в нижней сетке
02 марта 2023 09:13
автор: Максим Скороходов

Российская команда по Dota 2 Team Spirit в первом раунде нижней сетки плей-офф победила китайский коллектив PSG.LGD со счетом 2:1.

Напомним, что два года назад команды играли в гранд-финале The International.

Spirit вышла во второй раунд плей-офф первого мейджора текущего сезона, где 3 марта может сыграть с другой российской командой HellRaisers, если она пройдет Talon Esports из Таиланда, их игра состоится вечером 2 марта.

Добавим, что The Lima Major 2023 проходит в Перу.

источник: «Советский спорт»
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