Team Spirit вышла во второй раунд плей-офф The Lima Major 2023

Российская команда по Dota 2 Team Spirit в первом раунде нижней сетки плей-офф победила китайский коллектив PSG.LGD со счетом 2:1.

Напомним, что два года назад команды играли в гранд-финале The International.

Spirit вышла во второй раунд плей-офф первого мейджора текущего сезона, где 3 марта может сыграть с другой российской командой HellRaisers, если она пройдет Talon Esports из Таиланда, их игра состоится вечером 2 марта.

Добавим, что The Lima Major 2023 проходит в Перу.