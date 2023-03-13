Материалы по S.T.A.L.K.E.R. 2 появились в сети, взломали одного из художников

Недавно были обнародованы украденные материалы по игре S.T.A.L.K.E.R. 2.

Паблик, выложивший их, потребовал, чтобы разработчик GSC Game World перестала наказывать геймеров за их национальность, подразумевая выход игры на российский рынок.

В GSC Game World уже сказали, что не пойдут на шантаж, после чего были «слиты» новые материалы. Оказалось, что хакеры взломали одного из художников, сообщает CQ.

Они выставили разработчикам дедлайн - 15 марта. Если GSC Game World не изменит свое решение, то в интернете появятся все материалы, которые хакеры смогли добыть.