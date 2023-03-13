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Определился победитель турнира FONBET MEDIA ELEAGUE

В финале турнира FONBET MEDIA ELEAGUE по CS:GO команда +W одолела BARHATNIE TYAGI со счетом 2-1.
Определился победитель турнира FONBET MEDIA ELEAGUE
13 марта 2023 17:27
автор: Сергей Иванов
автор фото: Предоставлено БК Фонбет

За победу в турнире +W получат чек на сумму в 500 тысяч рублей, проигравшие – 350 тысяч.

В составе команды победителей выступали Рустем «mou» Телепов, Алик «Megarush» Нифталиев, Артемий «Artekuz» Кузнецов, Сергей «Abzuzuto64» Кондратов и игрок медиафутбольной команды 2DROTS Андрей «Белка» Белов.

MVP турнира стал mou - капитан команды +W, который совершил 316 убийств при 187 смертях и рейтингом KD 1.7.

FONBET MEDIA ELEAGUE проходила с 11 по 12 марта на кибер-арене Colizeum в Москве. Участники разыграли призовой фонд в размере 1.5 миллиона рублей.

источник: «Советский спорт»
Определился победитель турнира FONBET MEDIA ELEAGUE
Определился победитель турнира FONBET MEDIA ELEAGUE
В финале турнира FONBET MEDIA ELEAGUE по CS:GO команда +W одолела BARHATNIE TYAGI со счетом 2-1.
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