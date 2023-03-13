Определился победитель турнира FONBET MEDIA ELEAGUE

За победу в турнире +W получат чек на сумму в 500 тысяч рублей, проигравшие – 350 тысяч.

В составе команды победителей выступали Рустем «mou» Телепов, Алик «Megarush» Нифталиев, Артемий «Artekuz» Кузнецов, Сергей «Abzuzuto64» Кондратов и игрок медиафутбольной команды 2DROTS Андрей «Белка» Белов.

MVP турнира стал mou - капитан команды +W, который совершил 316 убийств при 187 смертях и рейтингом KD 1.7.

FONBET MEDIA ELEAGUE проходила с 11 по 12 марта на кибер-арене Colizeum в Москве. Участники разыграли призовой фонд в размере 1.5 миллиона рублей.