Counter-Strike 2 не выйдет в ближайшие дни

Инсайдер Aquarius считает, что крупное обновление Counter-Strike: Global Offensive не стоит ждать в ближайшую неделю, сообщает CQ.

При этом он уверен, что его выход - дело времени.

Официальной информации не поступало. До сих пор не известно, будет ли это отдельная игра или крупное обновление CS: GO c переходом на новый движок Source 2.

На все слухи пресс-служба серии отвечает мемами из американской версии сериала «Офис». Есть предположение, что это намек на дату релиза - 25 марта. В этот день вышла первая серия сериала.