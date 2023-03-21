BetBoom Team одержала вторую победу на DPC для Восточной Европы

Российская киберспортивная команда BetBoom Team одержала вторую победу в рамках DPC EEU 2023 Tour 2 в рамках первого дивизиона.

Коллектив Ивана «Pure~» Москаленко обыграл One Move со счетом 2:1.

BetBoom Team на данный момент занимает второе место в турнирной таблице DPC-лиги вместе с HYDRA и Team Spirit.

Следующим противником российского коллектива станет HellRaisers. Игра пройдёт 23 марта.

Отметим, что команды разыгрывают 205 тысяч долларов и три путевки в финальный этап.