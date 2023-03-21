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BetBoom Team одержала вторую победу на DPC для Восточной Европы

Турнир по Dota 2 проходит с 12 марта по 2 апреля в онлайн-формате.
21 марта 2023 18:00
автор: Александр Поволоцкий

Российская киберспортивная команда BetBoom Team одержала вторую победу в рамках DPC EEU 2023 Tour 2 в рамках первого дивизиона.

Коллектив Ивана «Pure~» Москаленко обыграл One Move со счетом 2:1.

BetBoom Team на данный момент занимает второе место в турнирной таблице DPC-лиги вместе с HYDRA и Team Spirit.

Следующим противником российского коллектива станет HellRaisers. Игра пройдёт 23 марта.

Отметим, что команды разыгрывают 205 тысяч долларов и три путевки в финальный этап.

источник: «Советский спорт»
BetBoom Team одержала вторую победу на DPC для Восточной Европы
Турнир по Dota 2 проходит с 12 марта по 2 апреля в онлайн-формате.
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