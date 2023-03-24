FONBET MEDIA ELEAGUE продлена на второй сезон

Отличительной чертой турнира стала механика формирования команд в формате жеребьевки - из 18 игроков-инфлюенсеров и 12 игроков-любителей будут случайным образом сформированы шесть команд.

Напомним, что в первом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE приняли участие m4gaaaa, ant1ka, dave, murzofix, fostar, mou, malik_cs, megarush, 1mperator, almazer5, а также игроки медийных команд из 2DROTS и Hockey Brothers.

Список участников следующего сезона и дата жеребьевки новых составов ожидается в конце марта.