ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

FONBET MEDIA ELEAGUE продлена на второй сезон

Второй сезон FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет с 28 по 30 апреля в LAN-формате в Москве.
FONBET MEDIA ELEAGUE продлена на второй сезон
24 марта 2023 19:14
автор: Александр Евграфов
автор фото: Предоставлено БК Фонбет

Отличительной чертой турнира стала механика формирования команд в формате жеребьевки - из 18 игроков-инфлюенсеров и 12 игроков-любителей будут случайным образом сформированы шесть команд.

Напомним, что в первом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE приняли участие m4gaaaa, ant1ka, dave, murzofix, fostar, mou, malik_cs, megarush, 1mperator, almazer5, а также игроки медийных команд из 2DROTS и Hockey Brothers.

Список участников следующего сезона и дата жеребьевки новых составов ожидается в конце марта.

источник: «Советский спорт»
FONBET MEDIA ELEAGUE продлена на второй сезон
FONBET MEDIA ELEAGUE продлена на второй сезон
Второй сезон FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет с 28 по 30 апреля в LAN-формате в Москве.
24.03.2023 19:14
Киберспорт
автор: Александр Евграфов
Ремейк Resident Evil 4 вышел на всех актуальных платформах (видео)
В России игра официально не продается
24.03.2023 09:39
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Лучшей игре прошлого года Elden Ring добавили трассировку лучей
Известны системные требования.
23.03.2023 17:25
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
BetBoom Team одержала вторую победу на DPC для Восточной Европы
Турнир по Dota 2 проходит с 12 марта по 2 апреля в онлайн-формате.
21.03.2023 18:00
Киберспорт
автор: Александр Поволоцкий
Counter-Strike 2 не выйдет в ближайшие дни
Valve продолжает хранить молчание
19.03.2023 18:47
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Новая часть или крупное обновление Counter-Strike: Global Offensive может выйти 25 марта
Пресс-служба Valve отвечает на слухи мемами из «Офиса».
17.03.2023 12:40
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Названа сумма, за которую был продан киберспортивный клуб Virtus.pro
«ВКонтакте» избавилась от «медведей» в прошлом году.
17.03.2023 10:12
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
В Dota 2 хотят изменить способности ряда персонажей
Упоминание нашли в последнем патче.
16.03.2023 17:37
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Представлен сюжетный трейлер Redfall, новой игры от разработчиков Prey
Шутер выйдет 2 мая.
16.03.2023 17:15
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Определился победитель турнира FONBET MEDIA ELEAGUE
Определился победитель турнира FONBET MEDIA ELEAGUE
В финале турнира FONBET MEDIA ELEAGUE по CS:GO команда +W одолела BARHATNIE TYAGI со счетом 2-1.
13.03.2023 17:27
Киберспорт
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика