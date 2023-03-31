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Аналитик Dota 2 Кузнецов призвал создать Зал славы

В других киберспортивных дисциплинах давно выделяют лучших.
31 марта 2023 13:38
автор: Максим Скороходов

Стример и аналитик Dota 2 Ярослав NS Кузнецов согласен, что в данной киберспортивной дисциплине нужно создать Зал славы.

«В целом Доте не хватает таких штук, в стрелялке постоянно назначают МВП, подводят итоги года всякие.

Так вот, многие люди, в т.ч. медийные, начали высказывать мнения на этот счет (членов Зала славы Dota 2 - прим), вот Gorgc, например, сказал что первым бы добавил туда Миракла.

Я бы его тоже добавил, но не первым, мне кажется что для начала Puppey, n0tail и Dendi(Данька)», - написал Кузнецов в телеграм-канале.

Добавим, что обсуждение по созданию Зала славы началось с создания темы на социальной сети reddit, издательDota 2 Valve пока не вступал с данной инициативой.

К слову, в теме о Зале славы Dota 2 на reddit многие согласны с мнением Кузнецова о Dendi и Puppey.

Аналитик Dota 2 Кузнецов призвал создать Зал славы
В других киберспортивных дисциплинах давно выделяют лучших.
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