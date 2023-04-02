Из HellRaisers ушел состав по Dota 2

Российский клуб HellRaisers объявил о расформировании состава по Dota 2.

«На данный момент мы приняли решение о прекращении использования тега, так как организация не готова к активной деятельности в киберспорте. Состав команды, включая менеджмент, останется без изменений», - приводит MetaCybersport сообщение пресс-службы клуба.

Добавим, что за HellRaisers в Dota 2 выступали Роман RAMZES666 Кушнарев, Глеб kiyotaka Зырянов, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Antares Кертман,Алексей Solo Березин, тренировал данный коллектив Александр nofear Чурочкин, в качестве менеджера работала Мария inverno Гунина.

Примечательно, что за день до этого объявления HellRaisers выиграли второй тур DPC 2023 в СНГ-регионе, выиграв во всех семи матчах. Второе место с одним поражением заняла Team Spirit, а третье - Betboom Team с двумя неудачами.

Добавим, что следующий крупный турнир по Dota 2 должен начаться 26 апреля в Берлине, будет ли в нем участвовать бывший состав HellRaisers на данный момент не известно.