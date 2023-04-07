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ESL One Berlin Major 2023: BetBoom сыграет в одной группе с ex-HellRaisers, Spirit - с Tundra Esport

Результаты жеребьевки.
07 апреля 2023 10:35
автор: Максим Скороходов

Состоялась жеребьевка второго мейджора по Dota 2 в сезоне ESL One Berlin Major 2023.

Российская команда Team Spirit сыграет с действующим победителем The International Tundra Esports в группе В.

Два других коллектива BetBoom Team и команда, ранее выступавшая за HellRaisers, попали в группу А.

Полный состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Team Liquid; HellRaisers; TSM; PSG.LGD; Execration; Evil Geniuses; Gaimin Gladiators; BetBoom Team; Team Aster.

Группа В: Xtreme Gaming; Talon Esports; beastcoast; Tundra Esports; Team Spirit; Shopify Rebellion; Invictus Gaming; Team SMG; OG.

Добавим, что в плей-офф выйдут по шесть команд каждой из группы: по четыре верхнюю сетку и по две в нижнюю.

Призовой фонд соревнований составил 500 тыс. долларов.

источник: «Советский спорт»
ESL One Berlin Major 2023: BetBoom сыграет в одной группе с ex-HellRaisers, Spirit - с Tundra Esport
Результаты жеребьевки.
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