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FONBET MEDIA ELEAGUE расширяет список участников

В новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE примут участие восемь команд, состоящих из стримеров и профессиональных игроков.
FONBET MEDIA ELEAGUE расширяет список участников
07 апреля 2023 12:56
автор: Сергей Иванов

В проект приглашены новые игроки и участники прошлого турнира: fANDER, QRUSH, pusha, JOSKIY, suroviy666, AhriNyan, QUICKHUNTIK, m4gaaaa, ant1ka, Murzofix, mou, malik, MegaRush, 1mperat0p, almazer, dave и другие.

Полный список участников и ростеры команд будут объявлены на жеребьевке 13 апреля в лайв-формате на официальном Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE в 19:00 по МСК.

FONBET MEDIA ELEAGUE пройдёт с 28 по 30 апреля в Москве на кибер-арене Colizeum. Участники турнира поборются за общий призовой фонд в размере 1,5 миллиона рублей.

источник: «Советский спорт»
FONBET MEDIA ELEAGUE расширяет список участников
FONBET MEDIA ELEAGUE расширяет список участников
В новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE примут участие восемь команд, состоящих из стримеров и профессиональных игроков.
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