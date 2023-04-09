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Экс-игроки HellRaisers по Dota2 могут перейти в 9 Pandas

В начале апреля команда ушла из клуба.
09 апреля 2023 10:00
автор: Александр Поволоцкий

Бывшие игроки киберкоманды HellRaisers по Dota 2 могут перейти в рекламное агентство 9 Pandas.

Как сообщает телеграм-канал CYBERSLOVO, компания владеющая командами в CS:GO может подписать также менеджмент коллектива.

Экс-игроки HellRaisers могут создать собственный бренд, а спонсором будет одна из букмекерских компаний.

Отметим, что в команду входили россияне Роман «RAMZES666» Кушнарев, Глеб «kiyotaka» Зырянов, Матвей »MieRo» Васюнин, Владислав «Antares» Кертман и Алексей »Solo» Березин.

источник: «Советский спорт»
Экс-игроки HellRaisers по Dota2 могут перейти в 9 Pandas
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