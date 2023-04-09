Экс-игроки HellRaisers по Dota2 могут перейти в 9 Pandas

Бывшие игроки киберкоманды HellRaisers по Dota 2 могут перейти в рекламное агентство 9 Pandas.

Как сообщает телеграм-канал CYBERSLOVO, компания владеющая командами в CS:GO может подписать также менеджмент коллектива.

Экс-игроки HellRaisers могут создать собственный бренд, а спонсором будет одна из букмекерских компаний.

Отметим, что в команду входили россияне Роман «RAMZES666» Кушнарев, Глеб «kiyotaka» Зырянов, Матвей »MieRo» Васюнин, Владислав «Antares» Кертман и Алексей »Solo» Березин.