Team Spirit стартовала с поражения на турнире BLAST.tv Paris Major 2023 Europe RMR B

Российская команда Team Spirit уступила соотечественникам из Aurora в первом матче группового этапа BLAST.tv Paris Major 2023 Europe RMR B.

Отметим, что встреча между коллективами, проходившая на карте Ancient, завершилась со счетом 13:16. Лучшим игроком матча стал Александр KENSI Гуркин, выступающий за Aurora. Его рейтинг составил 1.32.

Свой следующий матч Team Spirit проведут сегодня. Для выхода на мейджор команде Леонида chopper Вишнякова необходимо одержать три победы на групповой стадии.

Напомним, что BLAST.tv Paris Major 2023 Europe RMR B проходит с 11 по 15 апреля в Копенгагене.