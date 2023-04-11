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G2 Esports проиграла 9INE в первом матче турнира BLAST.tv Paris Major 2023 Europe RMR B

Топ-1 команда мира на данный момент не смогла одержать победу в стартовой встрече соревнований.
11 апреля 2023 17:37
автор: Сергей Иванов

Команда G2 Esports потерпела поражение в первом матче группового этапа BLAST.tv Paris Major 2023 Europe RMR B.

Отметим, что на старте соревнований подопечные Расмуса HooXi Нильсена проиграли полякам из 9INE со счетом 14:16. Матч прошел на карте Nuke.

Лучшим игроком встречи стал Никола NiKo Ковач, представляющий G2. Рейтинг киберспортсмена составил 1.32. Его партнер по команде, а именно россиянин Илья m0NESY Осипов, завершил игру с рейтингом 1.17.

Следующий соперником G2 на турнире станет сербский коллектив iNation. Матч состоится сегодня, 11 апреля.

Напомним, что BLAST.tv Paris Major 2023 Europe RMR B проходит с 11 по 15 апреля в Копенгагене (Дания).

источник: «Советский спорт»
G2 Esports проиграла 9INE в первом матче турнира BLAST.tv Paris Major 2023 Europe RMR B
Топ-1 команда мира на данный момент не смогла одержать победу в стартовой встрече соревнований.
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