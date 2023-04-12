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Букмекеры зафиксировали значительный рост ставок на киберспорт в 2023 году

Прогнозируют преимущественно на российские команды.
12 апреля 2023 09:18
автор: Максим Скороходов

Букмекерские фирмы в своем отчете за первый квартал 2023г. зафиксировали увеличение ставок на киберспорт на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., сообщат «Коммерсантъ»

По данным источника, около 95% всех ставок приходится на Dota 2 и Counter-Strike. Преимущественно люди ставят на команды из СНГ региона, включая Team Spirit, Virtus Pro и Forze.

Букмекеры не исключает, что рост ставок связан именно с тем, что сами букмекерские фирмы стали больше уделять внимание киборспорту, например в 2022 открылся клуб BetBoom Team.

Добавим, что за два года количество ставок на киберспорт увеличилось на 35%.

источник: «Коммерсантъ»
Букмекеры зафиксировали значительный рост ставок на киберспорт в 2023 году
Прогнозируют преимущественно на российские команды.
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