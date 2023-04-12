Ghostwire: Tokyo вышла на Xbox Series и получила крупное обновление (видео)

Action-adventure Ghostwire: Tokyo, разработанная Tango Gameworks, вышла на Xbox Series.

Игра, получившая положительные отзывы, будет также доступна в подписочном сервисе Xbox Game Pass.

Вместе с релизом на всех платформах вышло крупное обновление, которое включает в себя новые сюжетные и дополнительные миссии, улучшение способностей, новых врагов и режим rogue-lite.

Издатель игры Bethesda опубликовал трейлер обновления.

Напомним, что Ghostwire: Tokyo первоначально вышла 25 марта 2022 года на ПК и PS5.