Российский спортсмен Daxak вошел в состав Entity на последний игровой день DreamLeague Season 19

Капитан индийской команды по Dota 2 Entity Дмитрий Fishman Полищук объявил, что за нее в последний день DreamLeague Season 19 сыграет россиянин Никита Daxak Кузьмин, который заменит заболевшего Алимжана watson Исламбекова из Казахстана.

«К сожалению, watson нехорошо, уже не первый день. Он всю ночь не спал, у него болит живот, поэтому он поехал сейчас в больницу с менеджером.

Матч с Team Aster мы будем играть с заменой, будем играть с Daxak», - написал Fishman в телеграм-канале.

Добавим, что Entity потеряла шансы выйти во вторую групповую стадию DreamLeague Season 19, поэтому борется только за размер призовых. Матч индийского клуба против Team Aster начнется в 13:00 мск. Помимо Daxak из россиян за Entity выступит Владислав Kataomi Семенов.