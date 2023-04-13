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Virtus.pro не примет участие в турнире IEM Rio 2023

Россиян заменит команда из Бразилии.
13 апреля 2023 20:03
автор: Сергей Иванов

Пресс-служба IEM Rio 2023 по CS:GO сообщила о том, что российская команда Virtus.pro пропустит ближайший турнир организации.

По информации источника, вместо «медведей» на соревновании заявлен бразильский коллектив Imperial. Турнир состоится с 17 по 23 апреля в Рио-де-Жанейро.

Ранее представители VP объяснили отказ от выступлений в Бразилии. Основной причиной являются плохие результаты команды в последнее время. Тем самым, киберспортсмены намерены «усиленно тренироваться» для улучшения игры.

Напомним, что Virtus.pro не смогла выйти в основную стадию IEM Rio Major 2022.

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