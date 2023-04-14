Virtus.pro планирует заменить двух игроков основного состава по CS:GO

Стало известно о том, что организация Virtus.pro заинтересована в проведении нескольких замен в составе команды по CS:GO. Об этом сообщил инсайдер под ником harumi в своих соцсетях.

По информации источника, «медведи» хотят отправиться в запас двух игроков, а именно Алексея Qikert Голубева и Александра KaiR0N- Анашкина. Отмечается, что на их место должны прийти Никита JIaYm Панюшкин, а также Давид n0rb3r7 Даниелян.

Напомним, что ранее VP не смогла отобраться на последний мейджор по CS:GO – BLAST.tv Paris Major 2023. В данный момент коллектив занимает восьмое место в мировом рейтинге команд по версии киберспортивного портала HLTV.org.