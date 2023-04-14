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Cloud9 победила B8 и продолжила борьбу за выход на BLAST.tv Paris Major 2023 Challengers Stage

Коллективу осталось выиграть еще две игры.
14 апреля 2023 20:49
автор: Сергей Иванов

Российская команда Cloud9 обыграла представителей Украины из B8 в матче BLAST.tv Paris Major 2023 Challengers Europe Last Chance Qualifier.

Отметим, что подопечные Владислава nafany Горшкова оказались сильнее своих соперников со счетом 2-0 (16:9, 16:7). Лучшим игроком встречи стал россиянин Дмитрий sh1ro Соколов, заработавший рейтинг 1.49.

Таким образом, C9 вышла в полуфинал сетки «последнего шанса», где сыграют с победителем матча Falcons (Франция) – BIG (Германия). В случае выхода в финал россияне встретятся с FaZe Clan, ранее обыгравшей соотечественников C9, а именно Aurora.

источник: «Советский спорт»
Cloud9 победила B8 и продолжила борьбу за выход на BLAST.tv Paris Major 2023 Challengers Stage
Коллективу осталось выиграть еще две игры.
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