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Гром и EZH1K провели жеребьевку FONBET MEDIA ELEAGUE

FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет с 28 по 30 апреля на кибер-арене Colizeum в Москве. Участники разыграют призовой фонд в размере 1.5 миллиона рублей.
Гром и EZH1K провели жеребьевку FONBET MEDIA ELEAGUE
15 апреля 2023 03:24
автор: Сергей Иванов

Жеребьевка турнира состоялась 13 апреля и была показана в прямом эфире на Twitch канале FONBET MEDIA ELEAGUE.

Участников турнира разделили на пять корзин в соответствии с игровыми навыками, из которых было сформировано восемь команд. Согласно регламенту сперва были выбраны капитаны команд. Затем распределили ростеры команд. Зрителям презентовали карточки с игровыми скиллами участников и рассказывали интересные факты из их жизни.

Полный ростер команд второго сезона FONBET MEDIA ELEAGUE:

• Артем «Malik» Архипов, Алмаз «almazer5» Асадуллин, Арина «Ahri Nyan» Бердиникова, Данила «Bloody» Гунин, Матвей «yudkiinty» Юдкин

Давид «dave» Терешин, Ренат «suroviy666» Абдраханов, Аркадий «murzofix» Алехно, Василий «RuFre» Ширшов, Кирилл «inflintii» Бельский

Кирилл «pokanoname» Старовойтов, Артем «ct0m» Москва, Марк «quickhuntik» Свиридов, Кирилл «RYTP» Деревенчук, Артур «HOROSHIYPAREN» Карапетьянц

Рустем «mou» Телепов, Артем «kisexd» Глебкин, Алексей «PCH3LK1N» Пчелкин, Роман «qsiff» Пикалов, Владислав «VinBenzin» Носов

Илья «fander» Багреев, Анка «ant1ka» Ананикова, Артем «k0wb0y» Смирнов, Артемий «Artekuz» Кузнецов, Александр «LISZORED» Ширшов

Тимур «pusha» Акаев, Алик «megarush» Нифталиев, Вика «VikaPisareva» Писарева, Артем «Head8» Сидельников, Артем «Freed» Воронов

Эдгар «1mperat0r» Марутян, Максим «qrush» Илюшин, Данила «JOSKIY» Хашимов, Илья «grozayy» Ельчанинов, Никита «fresc0» Хоба

Магомед «mg4aaa» Гаджиев, Семен «kinqie44» Лисицын, Александр «SSSeyka» Ушаков, Макар «BOilTH» Ковязин, Сергей «Abzuzuto64» Кондратов

источник: «Советский спорт»
Гром и EZH1K провели жеребьевку FONBET MEDIA ELEAGUE
Гром и EZH1K провели жеребьевку FONBET MEDIA ELEAGUE
FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет с 28 по 30 апреля на кибер-арене Colizeum в Москве. Участники разыграют призовой фонд в размере 1.5 миллиона рублей.
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