Гром и EZH1K провели жеребьевку FONBET MEDIA ELEAGUE

Жеребьевка турнира состоялась 13 апреля и была показана в прямом эфире на Twitch канале FONBET MEDIA ELEAGUE.

Участников турнира разделили на пять корзин в соответствии с игровыми навыками, из которых было сформировано восемь команд. Согласно регламенту сперва были выбраны капитаны команд. Затем распределили ростеры команд. Зрителям презентовали карточки с игровыми скиллами участников и рассказывали интересные факты из их жизни.

Полный ростер команд второго сезона FONBET MEDIA ELEAGUE:

• Артем «Malik» Архипов, Алмаз «almazer5» Асадуллин, Арина «Ahri Nyan» Бердиникова, Данила «Bloody» Гунин, Матвей «yudkiinty» Юдкин

• Давид «dave» Терешин, Ренат «suroviy666» Абдраханов, Аркадий «murzofix» Алехно, Василий «RuFre» Ширшов, Кирилл «inflintii» Бельский

• Кирилл «pokanoname» Старовойтов, Артем «ct0m» Москва, Марк «quickhuntik» Свиридов, Кирилл «RYTP» Деревенчук, Артур «HOROSHIYPAREN» Карапетьянц

• Рустем «mou» Телепов, Артем «kisexd» Глебкин, Алексей «PCH3LK1N» Пчелкин, Роман «qsiff» Пикалов, Владислав «VinBenzin» Носов

• Илья «fander» Багреев, Анка «ant1ka» Ананикова, Артем «k0wb0y» Смирнов, Артемий «Artekuz» Кузнецов, Александр «LISZORED» Ширшов

• Тимур «pusha» Акаев, Алик «megarush» Нифталиев, Вика «VikaPisareva» Писарева, Артем «Head8» Сидельников, Артем «Freed» Воронов

• Эдгар «1mperat0r» Марутян, Максим «qrush» Илюшин, Данила «JOSKIY» Хашимов, Илья «grozayy» Ельчанинов, Никита «fresc0» Хоба

• Магомед «mg4aaa» Гаджиев, Семен «kinqie44» Лисицын, Александр «SSSeyka» Ушаков, Макар «BOilTH» Ковязин, Сергей «Abzuzuto64» Кондратов