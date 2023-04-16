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Valve опубликовала поздравление в адрес команд, которые отобрались на BLAST.tv Paris Major 2023

В финальной стадии турнира примут участие 24 команды. 
16 апреля 2023 14:55
автор: Глеб Шевяков

Представители американской компании Valve, ответственные за разработку Counter-Strike, поздравили киберспортивные коллективы, которым удалось квалифицироваться на последний мейджор в истории CS:GO – BLAST.tv Paris Major 2023.

«Хотим поздравить 24 команды, которые успешно прошли на последний мейджор по CS:GO. Ждем вас всех в Париже», – пишет пресс-служба игры.

Отметим, что последним участником турнира стала FaZe Clan, которая одержала победу над российской командой Cloud9 в решающем поединке за выход в Challengers Stage. Игра завершилась со счетом 0-2 (15:19, 9:16) и проходила на картах Mirage и Inferno.

Напомним, что BLAST.tv Paris Major 2023 состоится во Франции, в Париже в период с 8 по 21 мая.

Valve опубликовала поздравление в адрес команд, которые отобрались на BLAST.tv Paris Major 2023
В финальной стадии турнира примут участие 24 команды. 
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