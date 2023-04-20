Valve подтвердила выхода крупного патча 7.33 для Dota 2, который выйдет в день «между 19 и 21 апрелем».

Также компания частично привела список изменений:

- Игрок теперь управляет , которое выкопал. Интеллект всегда равен 0.

- Теперь количество в лавке ограничено. ( в начале игры 4 штуки, запас пополняется каждые 120 секунд)

- По окончании этого эффекта душа резко возвращается в тело.

- Базовая броня увеличена на 1.

- Ночью получает +15 к скорости передвижения.

- Эффекты, снижающие расход маны, действуют только на расход маны. собирается из Echo Sabre (2500 золота), Diadem (1000 золота) и рецепта (1000 золота). Общая стоимость: 4500 золота.

- Любой игрок может между после трёхсекундной подготовки.

Напомним, ранее о выходе крупного обновления говорил менеджер знаменитой киберспортивной команды Team Secret Мэттью Бэйли.

Патч выйдет преддверии крупного турнира ESL One Berlin Major 2023, который начнется 26 апреля. СНГ-регион на нем представят BetBoom Team, Team Spirit и бывший состав HellRaisers, который перешел в клуб 9 Pandas. Призовой фонд составит 500 тыс. долларов.