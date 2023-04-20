Valve подтвердила выхода крупного патча 7.33 для Dota 2, который выйдет в день «между 19 и 21 апрелем».
Также компания частично привела список изменений:
- Игрок теперь управляет , которое выкопал. Интеллект всегда равен 0.
- Теперь количество в лавке ограничено. ( в начале игры 4 штуки, запас пополняется каждые 120 секунд)
- По окончании этого эффекта душа резко возвращается в тело.
- Базовая броня увеличена на 1.
- Ночью получает +15 к скорости передвижения.
- Эффекты, снижающие расход маны, действуют только на расход маны. собирается из Echo Sabre (2500 золота), Diadem (1000 золота) и рецепта (1000 золота). Общая стоимость: 4500 золота.
- Любой игрок может между после трёхсекундной подготовки.
Напомним, ранее о выходе крупного обновления говорил менеджер знаменитой киберспортивной команды Team Secret Мэттью Бэйли.
Патч выйдет преддверии крупного турнира ESL One Berlin Major 2023, который начнется 26 апреля. СНГ-регион на нем представят BetBoom Team, Team Spirit и бывший состав HellRaisers, который перешел в клуб 9 Pandas. Призовой фонд составит 500 тыс. долларов.