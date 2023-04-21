Вышло крупное обновление для Dota 2

В Dota 2 вышел крупный патч 7.33

Несмотря на то, что он называется обновлением баланса, главное изменение игры связано с картой, которая увеличилась на 40% и была наполнена множеством локаций.

Помимо этого были добавлены два мини-босса, которых назвали Терзатели, изменены усиления руны, добавлена новые. Аванпосты больше не дают обзор и опыт и не раскрывают невидимость. Добавлены восемь смотрителей, которые расположены в центре лесов.

У героев игры появился новый тип: универсальные, их особенность +0,6 к урону за единицу любого атрибута.

Также изменению подверглись множества невосприимчивостей к эффектам и уменьшены время действия эффекта, выводящего и строя.

Про другие мелкие изменения можно прочитать здесь.