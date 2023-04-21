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Ярослав NS Кузнецов заявил, что патч 7.33 не пойдет на пользу Dota 2

Обновление вышло чересчур большим.
21 апреля 2023 10:30
автор: Максим Скороходов

Известный стример и в прошлом киберспортсмен Ярослав NS Кузнецов раскритиковал Valve после выхода патча 7.33 для Dota 2.

«Больше патча этого, именно по количеству нововведений, не было никогда. Я убежден, что такие глобальные изменения не идут на пользу Доте по факту. Все эти изменения, все, что добавили, добавить бы в нее порционно, было бы лучше, вот и все. Слишком много одновременно. Так людям, которые не очень часто играют в Доту, им проще адаптироваться к изменениям. Потому что такое количество нововведений одновременно в голове просто тяжело укладывается. Всегда нужно смотреть на вещи с точки зрения обычного работяги, который играет не очень часто», - сказал NS на своем трансляции на Twitch.

Главное изменение игры связано с картой, которая увеличилась на 40% и была наполнена множеством локаций.

Помимо этого были добавлены два мини-босса, которых назвали Терзатели, изменены усиления руны, добавлены новые.

У героев игры появился новый тип: универсальные, их особенность +0,6 к урону за единицу любого атрибута.

Также изменению подверглись множества невосприимчивостей к эффектам и уменьшены время действия эффекта, выводящего и строя.

Эти изменения - только часть от всех нововедений, которые внес патч 7.33 в Dota 2.

источник: «Советский спорт»
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